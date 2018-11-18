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Кількість жертв циклону "Гаджа" в Індії зросла до 33

Новини » Надзвичайні події    18.11.2018 - 11:42
Кількість жертв циклону "Гаджа" в Індії зросла до 33
Фото: циклон в Індії (twitter.com/RathPurnendu)

Майже 82 тис. осіб евакуювали

Внаслідок руйнівного циклону "Гаджа", який накрив південь Індії, загинули щонайменше 33 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Повідомляється, що з району катастрофи було евакуйовано майже 82 тис. осіб. Індійський Військово-морський флот надав два кораблі та вертоліт для проведення рятувальних робіт. Крім того, місцева влада забезпечує постраждалих гуманітарною допомогою.

Зазначається, що у п'ятницю, 16 листопада, руйнівний циклон "Гаджа" з потужними зливами та вітрами, які місцями досягали 90 км/год, накрив шість районів в індійському штаті Таміл-Наду.

Як повідомив один з чиновників штату, рятувальники виявили 13 тіл у п'ятницю, та ще 20 - в суботу. Більшість людей загинули через повені, руйнування будинків та від ударів струмом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Індії внаслідок циклону "Гаджа" загинули щонайменше 11 осіб.

Також раніше жителі столиці Індії потерпали від токсичного смогу, який з'явився після народного фестивалю Дівалі, що також відомий як "Свято Вогнів". Рівень забруднення повітря в місті перевищив 400 мікрограмів твердих частинок на кубічний метр, в той час, коли норма становить 25.

РБК-Україна писало, що в серпні цього року в результаті злив і повеней в індійському штаті Керала загинули 445 осіб.

На південь Індії обрушився потужний циклон, є загиблі
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