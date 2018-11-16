В Индии в результате циклона "Гаджа" погибли по меньшей мере 11 человек

Фото: циклон в Индии (twitter.com/RathPurnendu)

В результате наводнений из районов штата Тамилнад были эвакуированы более 80 тыс. жителей

В Индии из-за циклона "Гаджа", который пронесся над прибрежными районами, погибли по меньшей мере 11 человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на АР.

Также в результате наводнений из районов штата Тамилнад были эвакуированы более 80 тыс. жителей. Люди, живущие в низкогорных районах, были перемещены в более чем 470 центров в шести районах.

Как сообщается, местные власти отключили электроснабжение, чтобы избежать вреда от электричества. В городах закрыли школы, а транспортные средства остались на дорогах в большинстве районах штата.

Отметим, ранее сообщалось, что на юге Индии в результате циклона погибли 10 человек.

Также ранее жители столицы Индии потерпали от токсичного смога, который появился после народного фестиваля Дивали, что также известен как "Праздник Огней". Уровень загрязнения воздуха в городе превысил 400 микрограммов твердых частиц на кубический метр, в то время, когда норма составляет 25.

РБК-Украина писало, что в августе этого года в результате ливней и наводнений в индийском штате Керала погибли 445 человек.