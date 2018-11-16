На юг Индии обрушился мощный циклон, есть погибшие

Фото: последствия циклона в Индии (twitter.com/RathPurnendu)

В результате стихийного бедствия погибли не менее 10 человек

Не менее 10 человек погибли на юге Индии в результате мощного циклона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Сообщается, что циклон обрушился на прибрежную часть штата Тамилнад. Циклон сопровождался сильными дождями и порывами ветра до 90 км/ч. Жителей низменных районов эвакуировали в более чем 470 центров помощи, рыбаков призвали держаться подальше от моря.

Также сообщается, что не менее 10 человек погибли в результате обрушения стен и поражения электрическим током. Шторм также повредил сотни деревьев и линии электропередач, власти обесточили пострадавшие районы.

Отметим, Тамилнад подвержен циклонам, которые регулярно возникают в Бенгальском заливе. В 1999 году в результате стихийного бедствия погибли более 15 тысяч человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в Индии при столкновении легкового автомобиля с грузовиком погибли 12 человек. В полиции сообщили, что столкновение произошло после того, как грузовик выехал на полосу встречного движения.