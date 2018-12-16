ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Количество жертв теракта в Страсбурге возросло до 5

Новости » Происшествия    16.12.2018 - 23:23
Количество жертв теракта в Страсбурге возросло до 5
Фото: ярмарка в Страсбурге, где произошла стрельба (twitter.com/UkrZaKordono)

Теракт в Страсбурге произошел 11 декабря

Представитель прокуратуры Парижа заявил, что в резульате стрельбы на рождественской ярмарке в Страсбурге в больнице скончался пятый пострадавший. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Чиновник заявил, что погибший является гражданином Польши. Больше подробностей назвать он отказался.

В то же время BFM TV рассказал, что погибшим является 36-летний житель города Катовице. По их данным, мужчина скончался в результате смерти мозга.

Напомним, ранее сообщалось, что террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Страсбурге (Франция), который произошел во вторник вечером, 11 декабря, на рождественской ярмарке. 

Как писало РБК-Украина, 11 декабря рядом с рождественской ярмаркой во французском Страсбурге мужчина открыл стрельбу, в результате которой три человека погибли, еще 12 были ранены. Из-за стрельбы во Франции усилили контроль на границах, а также рождественских рынках.

Кроме того, сообщалось, что нападавший, который устроил стрельбу в Страсбурге 11 декабря ранее был осужден 27 раз. Прокурор Парижа Реми Хейц отметил, что подозреваемый несколько раз отбывал наказание в тюрьме, где подвергся радикализации, он находился в списке лиц, представляющих угрозу безопасности Франции.

Шестерых подозреваемых в теракте в Страсбурге освободили из-под стражи Количество погибших во время протестов во Франции возросло до 7
Новости Украины ЖертвыСтрасбургТеракт
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь