Количество жертв теракта в Страсбурге возросло до 5

Фото: ярмарка в Страсбурге, где произошла стрельба (twitter.com/UkrZaKordono)

Теракт в Страсбурге произошел 11 декабря

Представитель прокуратуры Парижа заявил, что в резульате стрельбы на рождественской ярмарке в Страсбурге в больнице скончался пятый пострадавший. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Чиновник заявил, что погибший является гражданином Польши. Больше подробностей назвать он отказался.

В то же время BFM TV рассказал, что погибшим является 36-летний житель города Катовице. По их данным, мужчина скончался в результате смерти мозга.

Напомним, ранее сообщалось, что террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Страсбурге (Франция), который произошел во вторник вечером, 11 декабря, на рождественской ярмарке.

Как писало РБК-Украина, 11 декабря рядом с рождественской ярмаркой во французском Страсбурге мужчина открыл стрельбу, в результате которой три человека погибли, еще 12 были ранены. Из-за стрельбы во Франции усилили контроль на границах, а также рождественских рынках.

Кроме того, сообщалось, что нападавший, который устроил стрельбу в Страсбурге 11 декабря ранее был осужден 27 раз. Прокурор Парижа Реми Хейц отметил, что подозреваемый несколько раз отбывал наказание в тюрьме, где подвергся радикализации, он находился в списке лиц, представляющих угрозу безопасности Франции.