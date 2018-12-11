При стрельбе в Страсбурге погиб один человек, есть раненые

Фото: полиция Франции (flickr/Police Nationale)

В ходе стрельбы шестеро ранены

По меньшей мере один человек погиб и шестеро ранены во время стрельбы возле Рождественской ярмарки во французском городе Страсбург во вторник. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Источник в прокуратуре сообщил, что мотив стрельбы был не сразу ясен и что проводится расследование, чтобы выяснить, связано ли это с терроризмом.

Отмечено, что в настоящее время ведется поиск стрелявшего, скрывшегося с места происшествия. Согласно поступающей информации, он вел огонь из автоматического оружия.

'It seems as if there is a gunman is still on the run' - Sky's Europe correspondent @Stone_SkyNews says that according to French police one person has been killed during a shooting at a Christmas market in Strasbourg.



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Напомним, ранее сообщалось, что во французком Страсбурге произошла стрельба в центре города на Рождественской ярмарке.

Как писало РБК-Украина, во Франции возросло число жертв и пострадавших в результате массовых акций протеста так называемых "желтых жилетов". По данным Министерства внутренних дел страны по стостоянию на вторник, 11 декабря, еще 1 тыс. 407 человек получили ранения, из которых 46 - тяжелые.