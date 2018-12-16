Шестерых подозреваемых в теракте в Страсбурге освободили из-под стражи

Фото: полиция Франции (flickr/Police Nationale)

Всего было задержано 7 подозреваемых из окружения нападающего

Правоохранители отпустили 6 подозреваемых в причастности к теракту в Страсбурге (Франция), который произошел во вторник, 11 декабря, на праздничной рождественской ярмарке, в результате чего погибли 4 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Как сообщается, в воскресенье, 16 декабря, правоохранители выпустили из-под стражи двух родственников Шерифа Шекатта, который напал на рождественскую ярмарку. В полиции отметили, что задержанные были освобождены из-за "отсутствия на данной стадии доказательств для их дальнейшего преследования".

Кроме того, накануне из-под стражи, ввиду отсутствия доказательств, были освобождены 4 задержаны из окружения стрелка. Всего сотрудниками французской полиции было задержано 7 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что во Франции правоохранители задержали 7 человек, подозреваемых в связях с Шерифом Шекаттом, который устроил стрельбу на рождественской ярмарке в Страсбурге.

Добавим, что количество жертв в результате нападения на рождественскую ярмарку во французском городе Страсбург возросло до 4 человек.

Отметим, что террористическая группировка "Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Страсбурге (Франция), который произошел во вторник вечером, 11 декабря, на рождественской ярмарке.