ИГ взяла ответственность за теракт в Страсбурге

Фото: ярмарка в Страсбурге, где произошла стрельба (twitter.com/UkrZaKordono)

Нападение произошло во вторник, 11 декабря

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИД) взяла на себя ответственность за теракт в Страсбурге (Франция), который произошел во вторник вечером, 11 декабря, на рождественской ярмарке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как утверждают в ИГ, Шариф Шекатт, который устроил стрельбу на рождественской ярмарке в Страсбурге, был одним из "солдат" группировки.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители Франции обнаружили нападающего на рождественскую ярмарку в Страсбурге. Во время спецоперации произошла перестрелка, в результате которой Шариф Шеккатт был убит.

Ранее РБК-Украина писало, что подозреваемый в стрельбе в Страсбурге был осужден 27 раз. Прокурор Парижа Реми Хейц рассказал, что подозреваемый несколько раз отбывал наказание в тюрьме, где подвергся радикализации и находился в списке лиц, представляющих угрозу безопасности Франции.

Во вторник вечером, 11 декабря, рядом с рождественской ярмаркой во французском Страсбурге неизвестный устроил стрельбу. По официальным данным, три человека погибли, еще 13 ранены.