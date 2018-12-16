Кількість жертв теракту в Страсбурзі зросла до 5

Теракт у Страсбурзі відбувся 11 грудня
Представник прокуратури Парижа заявив, що в результаті стрільби на різдвяному ярмарку у Страсбурзі в лікарні помер п'ятий постраждалий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Чиновник заявив, що загиблий є громадянином Польщі. Більше подробиць назвати він відмовився.
У той же час BFM TV розповів, що загиблим є 36-річний житель міста Катовіце. За їх даними, чоловік помер внаслідок смерті мозку.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що терористичне угруповання "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт в Страсбурзі (Франція), який стався у вівторок увечері, 11 грудня, на різдвяному ярмарку.
Як повідомляло РБК-Україна, 11 грудня поруч з різдвяною ярмарком у французькому Страсбурзі чоловік відкрив стрілянину, внаслідок якої три людини загинули, ще 12 були поранені. Через стрілянину у Франції посилили контроль на кордонах, а також різдвяних ринках.
Крім того, повідомлялося, що нападник, який влаштував стрілянину в Страсбурзі 11 грудня раніше був засуджений 27 разів. Прокурор Парижа Ремі Хейц зазначив, що підозрюваний декілька разів відбував покарання у в'язниці, де піддався радикалізації, він перебував у списку осіб, що представляють загрозу безпеці Франції.