Кількість жертв теракту в Страсбурзі зросла до 5

Фото: ярмарок у Страсбурзі, де сталася стрілянина (twitter.com/UkrZaKordono)

Теракт у Страсбурзі відбувся 11 грудня

Представник прокуратури Парижа заявив, що в результаті стрільби на різдвяному ярмарку у Страсбурзі в лікарні помер п'ятий постраждалий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Чиновник заявив, що загиблий є громадянином Польщі. Більше подробиць назвати він відмовився.

У той же час BFM TV розповів, що загиблим є 36-річний житель міста Катовіце. За їх даними, чоловік помер внаслідок смерті мозку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що терористичне угруповання "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт в Страсбурзі (Франція), який стався у вівторок увечері, 11 грудня, на різдвяному ярмарку.

Як повідомляло РБК-Україна, 11 грудня поруч з різдвяною ярмарком у французькому Страсбурзі чоловік відкрив стрілянину, внаслідок якої три людини загинули, ще 12 були поранені. Через стрілянину у Франції посилили контроль на кордонах, а також різдвяних ринках.

Крім того, повідомлялося, що нападник, який влаштував стрілянину в Страсбурзі 11 грудня раніше був засуджений 27 разів. Прокурор Парижа Ремі Хейц зазначив, що підозрюваний декілька разів відбував покарання у в'язниці, де піддався радикалізації, він перебував у списку осіб, що представляють загрозу безпеці Франції.