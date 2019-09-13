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Количество жертв в результате взрыва на автодороге в Турции возросло

Новости » Происшествия    13.09.2019 - 10:36
Количество жертв в результате взрыва на автодороге в Турции возросло
Иллюстративное фото

Взрыв произошел в районе Кулп провинции Диярбакыр

В результате взрыва, который произошел на юго-востоке Турции, погибли семь человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Hürriyet.

Сообщается, что взрыв произошел в районе Кулп провинции Диярбакыр. В транспортном средстве находились работники лесного хозяйства.

"В результате подрыва самодельного взрывного устройства у дороги во время проезда по ней автомобиля, погибли 7 человек", - сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, который прибыл на место инцидента.

В заявлении власти говорится, что взрывчатка была заложена боевиками рабочей партии Курдистана (РПК).

Сейчас идет расследование инцидента и поиск лиц, организовавших теракт.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью граждан и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что в Турции на границе с Сирией в результате взрыва автомобиля погибли 3 человека. Сообщалось, что взрыв произошел в районе Рейханли в машине в 750 метрах от здания районной администрации.

Кроме того, в Афганистане 19 августа во время празднования 100-летия независимости страны произошли несколько взрывов. В результате теракта ранения получили десятки людей. В частности, Число жертв, погибших в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле, выросло до 16 человек.

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