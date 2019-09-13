ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кількість жертв в результаті вибуху на автодорозі в Туреччині зросла

Новини » Надзвичайні події    13.09.2019 - 10:36
Кількість жертв в результаті вибуху на автодорозі в Туреччині зросла
Ілюстративне фото

Вибух стався в районі Кулп провінції Діярбакир

В результаті вибуху, який стався на південному сході Туреччини, загинули сім чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Hürriyet.

Повідомляється, що вибух стався в районі Кулп провінції Діярбакир. У транспортному засобі перебували працівники лісового господарства.

"В результаті підриву саморобного вибухового пристрою біля дороги під час проїзду по ній автомобіля, загинули 7 осіб", - повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу, який прибув на місце інциденту.

В заяві влади йдеться, що вибухівка була закладена бойовиками робочої партії Курдистану (РПК).

Зараз йде розслідування інциденту і пошук осіб, які організували теракт.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган висловив співчуття у зв'язку із загибеллю громадян та побажав якнайшвидшого одужання пораненим.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що в Туреччині на кордоні з Сирією в результаті вибуху автомобіля загинули 3 людини. Повідомлялося, що вибух стався в районі Рейханли в машині в 750 метрах від будівлі районної адміністрації.

Крім того, в Афганістані 19 серпня під час святкування 100-річчя незалежності країни сталися кілька вибухів. В результаті теракту поранення отримали десятки людей. Зокрема, Число жертв, загиблих в результаті вибуху в столиці Афганістану Кабулі, зросла до 16 осіб.

В Туреччині прогримів вибух на автодорозі, 4 людини загинули У Турції перекинувся шкільний автобус, є постраждалі
Новини України ТурцияВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся