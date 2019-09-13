Кількість жертв в результаті вибуху на автодорозі в Туреччині зросла

Ілюстративне фото

Вибух стався в районі Кулп провінції Діярбакир

В результаті вибуху, який стався на південному сході Туреччини, загинули сім чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Hürriyet.

Повідомляється, що вибух стався в районі Кулп провінції Діярбакир. У транспортному засобі перебували працівники лісового господарства.

"В результаті підриву саморобного вибухового пристрою біля дороги під час проїзду по ній автомобіля, загинули 7 осіб", - повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу, який прибув на місце інциденту.

В заяві влади йдеться, що вибухівка була закладена бойовиками робочої партії Курдистану (РПК).

Зараз йде розслідування інциденту і пошук осіб, які організували теракт.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган висловив співчуття у зв'язку із загибеллю громадян та побажав якнайшвидшого одужання пораненим.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що в Туреччині на кордоні з Сирією в результаті вибуху автомобіля загинули 3 людини. Повідомлялося, що вибух стався в районі Рейханли в машині в 750 метрах від будівлі районної адміністрації.

Крім того, в Афганістані 19 серпня під час святкування 100-річчя незалежності країни сталися кілька вибухів. В результаті теракту поранення отримали десятки людей. Зокрема, Число жертв, загиблих в результаті вибуху в столиці Афганістану Кабулі, зросла до 16 осіб.