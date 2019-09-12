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В Турции прогремел взрыв на автодороге, 4 человека погибли

Новости » Происшествия    12.09.2019 - 20:46
В Турции прогремел взрыв на автодороге, 4 человека погибли
Иллюстративное фото

Местные власти обвиняют во взрыве боевиков рабочей партии Курдистана

В Турции в результате взрыва на автодороге погибли 4 человека, еще 13 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что взрыв произошел 12 сентября в районе города Кулп на юго-востоке Турции. Предположительно взорвалось самодельное взрывное вещество, которое было заложено около дороги.

"Четыре человека были убиты и 13 получили тяжелые ранения в юго-востоке Турции после взрыва самодельных взрывчатых веществ на дороге, взорвавшейся, когда проезжала машина с сельскими жителями", - сообщили местные власти.

В заявлении власти говорится, что взрывчатка была заложена боевиками рабочей партии Курдистана (РПК).

Напомним, в июле РБК-Украина сообщало, что в Турции на границе с Сирией в результате взрыва автомобиля погибли 3 человека. Сообщалось, что взрыв произошел в районе Рейханли в машине в 750 метрах от здания районной администрации.

Также сообщалось, что в Афганистане 19 августа во время празднования 100-летия независимости страны произошли несколько взрывов. В результате теракта ранения получили десятки людей. В частности, Число жертв, погибших в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле, выросло до 16 человек.

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