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В Турции при взрыве автомобиля погибли три человека

Новости » Происшествия    05.07.2019 - 16:01
В Турции при взрыве автомобиля погибли три человека
Фото: место взрыва в Турции (скриншот)

Взрыв произошел на границе с Сирией

В результате взрыва автомобиля в районе Рейханли турецкой провинции Хатай погибли три человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Анадолу".

Как сообщается, взрыв произошел в машине на улице Мехмета Ерсоя в 750 метрах от здания районной администрации. К месту происшествия прибыли полиция и "скорая помощь". По предварительным данным, в результате взрыва погибли три сирийца.

Президент Турции Реджеп Эрдоган, комментируя произошедшее, отметил, что причиной взрыва на границе с Сирией стало взрывное устройство, правоохранители не исключают версии теракта.

"Следствие склоняется к версии теракта. В ближайшие несколько часов будут прояснены все детали того, что произошло и МВД сделает заявление", - сказал Эрдоган.

Напомним, ранее сообщалось, что в порту Измира (Турция) произошел взрыв на нефтяном танкере, в результате чего один человек погиб, еще 16 получили ранения.

Также сообщалось, что в конце июня два террориста-смертника подорвали себя в Тунисе, в результате чего пострадали девять человек.

 

 

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