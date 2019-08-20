В Афганистане в результате ряда взрывов ранены десятки людей

Иллюстративное фото (flickr.com)

19 августа в Афганистане отмечали День независимости

В Афганистане в результате ряда взрывов на востоке, произошедших в день 100-летия независимости страны 19 августа, были ранены десятки людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По информации издания, в городе Джалалабаде, центре провинции Нангаргар, по меньшей мере 52 человека получили ранения в результате десяти взрывов, которые произошли тогда, когда люди шли на празднование, другие источники говорят о 66 пострадавших.

Местные чиновники утверждают, что большинство людей получили незначительные ранения, и после оказания помощи их отпустили из больницы.

Ответственность за взрывы в Джалалабаде пока на себя никто не взял. В провинции Нангаргар активно действуют как движение "Талибан", так и местная ячейка террористической группировки "Исламское государство".

Также сообщается о по меньшей мере шести раненых участников празднования из-за минометного обстрела в Мехтарламе, центре соседней провинции Лагман.

Напомним, 17 августа в результате взрыва на праздновании свадьбы в Кабуле (Афганистан) погибли 63 человека и еще более 180 пострадали. Взрыв произошел в результате подрыва террориста-смертника, позже ответственность за теракт взяла на себя ИГИЛ.