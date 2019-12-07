Число жертв в результате пожара в Одессе продолжает расти

Число жертв пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до восьми человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

Как отмечается, в больнице скончался спасатель, который участвовал в тушении пожара.

"Сегодня в больнице от полученных во время тушения пожара травм скончался спасатель, 1976 г. р., госпитализированный 4 декабря", - говорится в сообщении.

Таким образом, число жертв возросло до восьми. Судьба еще восьми человек остается неизвестной.

Поисковая операция на месте происшествия продолжается.

Напомним, полиция области установила в уголовном производстве по факту пожара в одесском колледже первых подозреваемых.

Ранее глава Одесской облгосадминистрации присвоил пожару в учебном заведении статус региональной чрезвычайной ситуации, а также создал штаб по ее ликвидации. По состоянию на 7 декабря без вести пропавшими после пожара считаются десять человек.

Как известно, 4 декабря около 10:00 в здании Одесского колледжа произошел пожар. Одной из причин пожара считают пробемы с проводкой в здании, которая не менялась с 1996 года. В результате пожара пострадали более 30 человек.