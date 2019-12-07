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Количество жертв в результате пожара в Одессе возросло до семи

Новости » Происшествия     07.12.2019 - 18:44
Количество жертв в результате пожара в Одессе возросло до семи
Фото: пожар в Одессе (dsns.gov.ua)

Личности погибших устанавливаются

Количество жертв в результате пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до семи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думская".

Как сообщается, по состоянию на 18 часов спасатели обнаружили еще два тела под завалами здания колледжа.

Личности погибших устанавливаются. Таким образом, жертв пожара на Троицкой возросло до семерых человек.

При этом заместитель начальника областной ГСЧС Александр Крицкий отметил, что существует угроза обрушения внутренней части дома.

"Кроме того ситуация с конструкциями здания нестабильная - по-прежнему существует угроза обрушения внутренней части дома. Спасатели продолжают расчищать завалы и местами провоцируют обрушения", - отметил он.

Напомним, полиция установила в уголовном производстве по факту пожара в одесском колледже первые подозреваемые.

Ранее глава Одесской облгосадминистрации присвоил пожару в учебном заведении статус региональной чрезвычайной ситуации, а также создал штаб по ее ликвидации. По состоянию на 7 декабря без вести пропавшими после пожара считаются десять человек.

Как известно, 4 декабря около 10:00 в здании Одесского колледжа произошел пожар. Одной из причин пожара считают пробемы с проводкой в здании, которая не менялась с 1996 года. В результате пожара пострадали более 30 человек.

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