Количество жертв в результате пожара в Калифорнии возросло до 84

Фото: пожары в Калифорнии (twitter.com/BlakeShelton004)

Еще 870 человек пропали без вести

Количество жертв лесных пожаров в Калифорнии (США) по состоянию на 21 ноября достигло 84 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Time.

Сообщается, что из них 81 человек погиб во время лесных пожаров в округе Бьютт на севере штата Калифорния, еще трое стали жертвами стихии в округе Лос-Анджелес и Вентура. Оба пожара бушуют с прошлой недели.

Кроме того, сообщается, что 870 человек пропали без вести. При этом отмечается, что количество пропавших без вести будет меняться. Пожар уничтожил более 13 тыс. домов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о 80 жертв калифорнийских пожаров.

Лесные пожары в Калифорнии начались в четверг, 8 ноября, и сразу охватили несколько десятков тысяч гектаров. Нынешние пожары уже назвали самыми разрушительными в истории штата. Кроме пожара Camp в северной части, на юге продолжаются еще два. Camp практически полностью уничтожил город Парадайс.

РБК-Украина писало, что президент США Дональд Трамп впервые с начала лесных пожаров посетил Калифорнию. Трамп отправился в Калифорнию, чтобы собственными глазами увидеть "горе и опустошение, которые принес самый опасный за последние сто лет пожар в США".