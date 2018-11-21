Кількість жертв в результаті пожежі в Каліфорнії зросла до 84

Фото: пожежі в Каліфорнії (twitter.com/BlakeShelton004)

Ще 870 осіб пропали безвісти

Кількість жертв лісових пожеж в Каліфорнії (США) станом на 21 листопада досягла 84 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Time.

Повідомляється, що з них 81 людина загинула під час лісових пожеж в окрузі Бьютт на півночі штату Каліфорнія, ще троє стали жертвами стихії в окрузі Лос-Анджелес і Вентура. Обидві пожежі вирують з минулого тижня.

Крім того, повідомляється, що 870 осіб пропали безвісти. При цьому наголошується, що кількість зниклих безвісти буде змінюватися. Пожежа знищила понад 13 тис. будинків.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про 80 жертв каліфорнійських пожеж.

Лісові пожежі в Каліфорнії почалися в четвер, 8 листопада, і одразу охопили кілька десятків тисяч гектарів. Нинішні пожежі вже назвали найбільш руйнівними в історії штату. Крім пожежі Camp в північній частині, на півдні тривають ще два. Camp практично повністю знищив місто Парадайс.

РБК-Україна писало, що президент США Дональд Трамп вперше з початку лісових пожеж відвідав Каліфорнію. Трамп вирушив до Каліфорнії, щоб власними очима побачити "горе і спустошення, які принесла найнебезпечніша за останні сто років пожежа в США".