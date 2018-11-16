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Число пропавших без вести из-за пожаров в Калифорнии превысило 600

Новости » Происшествия    16.11.2018 - 09:27
Число пропавших без вести из-за пожаров в Калифорнии превысило 600
Фото: пожары в Калифорнии (twitter.com/BlakeShelton004)

Местные власти полагают, что число пропавших будет колебаться

В результате лесных пожаров в Калифорнии (США) 631 человек считается пропавшим без вести. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Сообщается, что накануне официальный список пропавших без вести вырос с 300 до 631 человека. По словам шерифа округа Бьютт Кори Хонеа, участникам поисковых операций удалось обработать и перепроверить всю информацию.

"Я хочу, чтобы вы понимали: мы работали в условиях исключительного хаоса", - добавил он.

Он также подчеркнул, что число пропавших будет колебаться. По данным калифорнийских властей, сейчас пожары локализованы на 40%. Сильнее всего пострадал город Парадайс, который, скорее всего, придется перестраивать.

Напомним, 13 ноября президент США Дональд Трамп объявил режим стихийного бедствия в Калифорнии. Он отметил, что принял такое решение, чтобы "облегчить страдания".

Лесные пожары в Калифорнии начались в четверг, 8 ноября, и сразу охватили несколько десятков тысяч гектаров. Нынешние пожары уже назвали самыми разрушительными в истории штата. Кроме пожара в северной части, на юге продолжаются еще два.

 

Количество погибших в результате пожара в Калифорнии возросло до 59
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