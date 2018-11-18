ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Трамп вылетел в Калифорнию, где бушуют лесные пожары

Новости » Происшествия    18.11.2018 - 00:33
Трамп вылетел в Калифорнию, где бушуют лесные пожары
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Трамп посетит Калифорнию

Президент США Дональд Трамп впервые с начала лесных пожаров посетит Калифорнию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Так, Трамп отправился в Калифорнию, чтобы собственными глазами увидеть "горе и опустошение, которые принес самый опасный за последние сто лет пожар в США".

Отметим, лесные пожары на севере американского штата Калифорния начались утром 8 ноября. Пожар уничтожил город Парадайс округа Бьютт, где проживает примерно 27 000 человек.

Напомним, ранее  сообщалось, что в результате лесных пожаров в Калифорнии (США), по официальным данным на утро 17 ноября, погибли 74 человека.

По данным местных властей, 71 человек погиб в результате пожаров на севере штата, еще трое - в южной части. По словам шерифа округа Бьютт, согласно последнему официальному списку, 1011 человек числятся пропавшими без вести. Из опасных мест эвакуировали более 47 тыс. человек.

Также сообщалось о более 630 пропавших без вести.

Никки Хейли может стать кандидатом в вице-президенты США, - New York Times США и Украина будут развивать сотрудничество в безопасности и обороне, - Климкин
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикипожарДональд ТрампКалифорния
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь