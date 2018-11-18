Трамп вылетел в Калифорнию, где бушуют лесные пожары

Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Трамп посетит Калифорнию

Президент США Дональд Трамп впервые с начала лесных пожаров посетит Калифорнию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Так, Трамп отправился в Калифорнию, чтобы собственными глазами увидеть "горе и опустошение, которые принес самый опасный за последние сто лет пожар в США".

Отметим, лесные пожары на севере американского штата Калифорния начались утром 8 ноября. Пожар уничтожил город Парадайс округа Бьютт, где проживает примерно 27 000 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате лесных пожаров в Калифорнии (США), по официальным данным на утро 17 ноября, погибли 74 человека.

По данным местных властей, 71 человек погиб в результате пожаров на севере штата, еще трое - в южной части. По словам шерифа округа Бьютт, согласно последнему официальному списку, 1011 человек числятся пропавшими без вести. Из опасных мест эвакуировали более 47 тыс. человек.

Также сообщалось о более 630 пропавших без вести.