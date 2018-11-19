Число погибших в результате пожаров в Калифорнии возросло до 80

Фото: пожары в Калифорнии (twitter.com/BlakeShelton004)

Пропали без вести более 1200 человек

Количество жертв лесных пожаров в Калифорнии (США) по состоянию на утро 19 ноября достигло 80 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал ABC News.

В то же время представители местной власти отмечают, что удалось идентифицировать тела лишь 63 человек.

"Согласно данным Калифорнийского департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты, два очага пожара, которые возникли на прошлой неделе, уже забрали в общей сложности 80 жизней и распространился на площадь 400 квадратных миль", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что вследствие пожаров пропали без вести 1202 человека. Однако местная власть уточняет имена в спике, поэтому, сообщается, что цифра пропавших постоянно меняется.

Ранее РБК-Украина сообщало о 79 жертв калифорнийских пожаров.

Лесные пожары в Калифорнии начались в четверг, 8 ноября, и сразу охватили несколько десятков тысяч гектаров. Нынешние пожары уже назвали самыми разрушительными в истории штата. Кроме пожара Camp в северной части, на юге продолжаются еще два. Camp практически полностью уничтожил город Парадайс.