Количество жертв пожаров в Калифорнии возросло до 79, пострадали 1.2 тыс.

Фото: пожары в Калифорнии (twitter.com/CaitlinKSBW)

Более 1.2 тыс. людей считаются пропавшими без вести

Количество жертв лесных пожаров в Калифорнии (США) выросло до 79, более 1.2 тыс. человек пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщается, спасатели нашли тела еще 5 человек, которые погибли в результате лесных пожаров. Большинство жертв были найдены в округе Бьютт - 76 человек, еще трое погибли на юге штата.

В Reuters сообщили, что пока удалось установить личность 63 жертв, подтвердить личность всех других поможет анализ ДНК.

Отмечается, что количество людей, которые считаются пропавшими без вести, возросло до 1276. Кроме того, местная власть продолжает работу по уточнению списков эвакуируемых и пропавших без вести.

По словам шерифа округа Бьютт Коре Хони, работа со списками позволила вычеркнуть из числа пропавших без вести почти 380 человек, некоторые из которых относятся к числу жителей Парадайс, которые бежали из города, когда оно было уничтожено пламенем. Однако установить местонахождение остальных пока не удается.

"Все еще остается надежда на то, что большинство из них выжили, но до сих пор не предупредили о своем местонахождении родных и местную власть", - отметил Хони.

Напомним, ранее сообщалось, что по официальным данным на утро 17 ноября, в результате лесных пожаров в Калифорнии (США) погибли 74 человека.

Лесные пожары в Калифорнии начались в четверг, 8 ноября, и сразу охватили несколько десятков тысяч гектаров. Нынешние пожары уже назвали самыми разрушительными в истории штата. Кроме пожара Camp в северной части, на юге продолжаются еще две. Camp практически полностью уничтожил город Парадайс.