ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Количество жертв в результате обвала моста во Франции возросло

Новости » Происшествия     18.11.2019 - 21:42
Количество жертв в результате обвала моста во Франции возросло
Фото: обрушеный мост во Франции (twitter.com/olecorre)

В результате происшествия погибли два человека

Французские спасатели обнаружили еще одного погибшего в результате обрушения моста в коммуне Мюрпуа-сюр-Тарн неподалеку от Тулузы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Как сообщается, вторым погибшим стал водителя грузовика, который погиб в результате обрушения моста.

Напомним, сегодня, 18 ноября, во Франции мост, ведущий в город Мирпуа-сюр-Тарн, обрушился. По первоначальнным данным, тогда погиб один человек. Также отмечалось, что в результате происшествия пострадали девять человек.

Кроме того, в Китае при обрушении строящегося эстакадного моста в четверг, 10 октября, в городе Уси восточно-китайской провинции Цзянсу три человека погибли и два получили ранения.

Также на северо-востоке Тайваня во вторник, 1 октября, обрушился арочный мост в одном из местных рыбацких портов, в результате которого пострадали, по меньшей мере, десять человек.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 27 сентября в Одесской области из-за сильного ливня произошел обвал части моста между селами Болград и Кубей.

25 августа в Харькове обвалился автомобильный мост. Обрушение одной стороны автомобильного моста от рынка "Лоск" в сторону поселка Песочин произошло около 9 часов утра. Выяснилось, что данный автомобильный мост уже несколько лет был признан аварийным. По данным "Укравтодора", обрушение моста вызвал перегруженый грузовик.

Во Франции обрушился мост Во Франции на акции протеста "желтых жилетов" вышли 28 тыс. человек
Новости Украины Франциямост
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь