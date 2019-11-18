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Кількість жертв в результаті обвалу мосту у Франції зросла

Новини » Надзвичайні події     18.11.2019 - 21:42
Кількість жертв в результаті обвалу мосту у Франції зросла
Фото: обрушеный міст у Франції (twitter.com/olecorre)

В результаті події загинули дві людини

Французькі рятувальники виявили ще одного загиблого в результаті обвалення моста в комуні Мюрпуа-сюр-Тарн неподалік від Тулузи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Як повідомляється, другим загиблим став водія вантажівки, який загинув у результаті обвалення моста.

Нагадаємо, сьогодні, 18 листопада, у Франції міст, що веде в місто Мирпуа-сюр-Тарн, обрушився. За первоначальнным даними, тоді загинула одна людина. Також зазначалося, що в результаті події постраждали дев'ять осіб.

Крім того, у Китаї при обваленні естакадного мосту у четвер, 10 жовтня, у місті Усі східно-китайської провінції Цзянсу три людини загинули і дві отримали поранення.

Також на північному сході Тайваню у вівторок, 1 жовтня, обрушився арочний міст в одному з місцевих рибальських портів, в результаті якого постраждали, щонайменше, десять осіб.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 27 вересня в Одеській області через сильну зливу стався обвал частини мосту між селами Болград і Кубей.

25 серпня в Харкові обвалився автомобільний міст. Обвалення одного боку автомобільного мосту від ринку "Лоск" у бік селища Пісочин сталося близько 9 годин ранку. З'ясувалося, що даний автомобільний міст вже кілька років був визнаний аварійним. За даними "Укравтодору", обвалення моста викликав перегруженый вантажівка.

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