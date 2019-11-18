Во Франции обрушился мост

Фото: обрушеный мост во Франции (twitter.com/olecorre)

В результате обрушения моста во Франции погиб человек

Мост, ведущий в город Мирпуа-сюр-Тарн на юго-западе Франции, обвалился, в результате чего автомобиль упал в реку и погиб человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AFP.

Сообщается, что полиция сейчас ведет расследование. Сообщается, что в результате происшествия пострадали 9 человек и погиб подросток.

Напомним, в Китае при обрушении строящегося эстакадного моста в четверг, 10 октября, в городе Уси восточно-китайской провинции Цзянсу три человека погибли и два получили ранения.

Также на северо-востоке Тайваня во вторник, 1 октября, обрушился арочный мост в одном из местных рыбацких портов, в результате которого пострадали, по меньшей мере, десять человек.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 27 сентября в Одесской области из-за сильного ливня произошел обвал части моста между селами Болград и Кубей.

Кроме того, 25 августа в Харькове обвалился автомобильный мост. Обрушение одной стороны автомобильного моста от рынка "Лоск" в сторону поселка Песочин произошло около 9 часов утра. Выяснилось, что данный автомобильный мост уже несколько лет был признан аварийным. По данным "Укравтодора", обрушение моста вызвал перегруженый грузовик.