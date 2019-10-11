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В Китае обрушился мост, есть жертвы

Новости » Происшествия    11.10.2019 - 06:39
В Китае обрушился мост, есть жертвы
Иллюстративное фото (из открытых источников)

В результате обрушения три человека погибли, двое ранены

В Китае при обрушении эстакадного моста в четверг, 10 октября, в городе Уси восточно-китайской провинции Цзянсу три человека погибли и два получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Обрушение проезжей части эстакадного моста на пересечении одной из дорог с участком автодороги государственного значения, по сообщению местных властей, произошло в четверг вечером.

В результате три легковых автомобиля придавило обломками моста, в двух из них находилось три человека, которые погибли.

В момент аварии на мосту были три легковых автомобиля и два грузовика.

В настоящий момент на месте аварии продолжаются работы по ликвидации последствий.

По предварительной оценке причина аварии - перегруз моста.

Напомним, 28 сентября в Китае столкнулись автобус и грузовик, в результате чего погибли 36 человек, еще 36 получили ранения. По предварительным данным, у автобуса лопнуло переднее колесо, из-за чего он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.

В Тайване произошел обвал моста, есть пострадавшие В Китае в результате столкновения автобуса с грузовиком погибли более 35 человек
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