Кількість жертв в результаті обвалення будинків в Марселі зросла до п'яти

Фото: обвалення в Марселі (twitter.com/enough)

Загалом під уламками може бути вісім людей

Кількість жертв, знайдених під уламками після обвалення двох будинків в Марселі, зросла до п'яти. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Le Figaro.

Вранці 7 листопада рятувальники витягли з-під уламків тіло чоловіка. Зазначимо, що це вже п'ята жертва, до цього були знайдені тіла двох жінок та двох чоловіків.

Нагадаємо, що два будинки в центрі французького міста Марсель обвалились у понеділок, 5 листопада. Один будинок мав п'ять поверхів, другий - шість. Також одна з будівель була в аварійному стані, мешканці були виселені, проте, за словами очевидців, на момент трагедії там могли бути люди.

Місцевий прокурор Ксав'є Тарабе зазначив, що ймовірно під час трагедії в будинках перебували вісім людей - п'ять мешканців та троє гостей.

Як зазначає видання, у Марселі понад 100 тисяч містян мешкають в аварійних будинках, які потребують термінового ремонту.

Нагадаємо, після обвалення двох будинків у Марселі зниклими без вісті числяться дев'ять осіб.