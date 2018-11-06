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У Франції внаслідок обвалення будинків зникли безвісти дев'ять осіб

Новини » Надзвичайні події    06.11.2018 - 03:30
Фото: поліція Франції (flickr/Police Nationale)
Фото: поліція Франції (flickr/Police Nationale)

Одна з будівель була в аварійному стані

В Марселі (Франція) обрушилися два будинки, в результаті дев'ять осіб пропали без вісті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Francetvinfo.

Так, вранці в понеділок, 5 листопада, в центрі Марселя (Франція) обрушилися два будинки із загальною стіною.

Глава регіону Прованс-Альпи-Лазурний берег Рено Мюзелье повідомив, що після обвалення дев'ять людей вважаються зниклими безвісті. За його словами, серед них сім мешканців будинку, розташованого на вулиці Обан, і двоє перехожих.

"На даний момент дев'ять людей вважаються зниклими безвістіи в результаті інциденту на вулиці Обань у Марселі", - зазначив він у своєму Twitter.

Як наголошується, одне з обвалених будівель знаходилося в аварійному стані, його мешканці були виселені.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в американському штаті Меріленд дві людини загинули внаслідок обвалення у сортувальному центрі Amazon. Через шторм біля будівлі обрушилася стіна.

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