Количество жертв обрушения дома в Магнитогорске возросло до 38

Фото: Магнитогорск (из открытых источников)

Спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося подъезда тело женщины

Количество жертв обрушения дома в Магнитогорске (Российская Федерация) возросло до 38 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

Как сообщается, сегодня спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося подъезда тело женщины, она стала 38-й жертвой трагедии.

"Из-под завалов извлечено тело женщины, число погибших на данный момент составляет 38", - сообщил представитель российского МЧС.

По данным спасателей, на данный момент разобрано около двух третей завалов на месте взрыва и обрушения подъезда.

Кроме того, в пресс-службе МЧС России сообщили, что сегодня жители пятого, шестого и восьмого подъездов в сопровождении спасателей смогут попасть в свои квартиры и взять необходимые личные вещи и документы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Магнитогорске 31 декабря 2018 года произошел взрыв в жилом доме, в результате чего обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома.

Также сообщалось, что среди пропавших без вести после взрыва в Магнитогорске есть украинка, которая проживала в одной из квартир.