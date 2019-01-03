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Количество жертв обрушения дома в Магнитогорске возросло до 38

Новости » Происшествия    03.01.2019 - 10:18
Количество жертв обрушения дома в Магнитогорске возросло до 38
Фото: Магнитогорск (из открытых источников)

Спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося подъезда тело женщины

Количество жертв обрушения дома в Магнитогорске (Российская Федерация) возросло до 38 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

Как сообщается, сегодня спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося подъезда тело женщины, она стала 38-й жертвой трагедии. 

"Из-под завалов извлечено тело женщины, число погибших на данный момент составляет 38", - сообщил представитель российского МЧС.

По данным спасателей, на данный момент разобрано около двух третей завалов на месте взрыва и обрушения подъезда.

Кроме того, в пресс-службе МЧС России сообщили, что сегодня жители пятого, шестого и восьмого подъездов в сопровождении спасателей смогут попасть в свои квартиры и взять необходимые личные вещи и документы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Магнитогорске 31 декабря 2018 года произошел взрыв в жилом доме, в результате чего обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома.

Также сообщалось, что среди пропавших без вести после взрыва в Магнитогорске есть украинка,  которая проживала в одной из квартир.

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