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Число погибших из-за обвала дома в Магнитогорске возросло

Новости » Происшествия    03.01.2019 - 08:30
Число погибших из-за обвала дома в Магнитогорске возросло
Фото: место происшествия (из открытых источников)

В результате обвала погибли 37 человек

Число погибших в результате обвала части дома в Магнитогорске (Российская Федерация) возросло до 37 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Как сообщается, на данный момент работы по разбору завалов и поиску людей продолжаются.

"По данным на 06:25 (по московскому времени) с момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлечены 43 человека, из них 37 человек погибли, в том числе 6 детей, 6 - спасены, в том числе 2 ребенка. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели пытаются установить местонахождение еще 4 человек, спасатели вручную разбирают завалы, задействована спецтехника.

Напомним, ранее сообшалось, что 31 декабря 2018 года, в российском Магнитогорске в результате взрыва в жилом доме обвалился подъезд

В Следственном комитете России заявили, что отрабатывают все возможные версии взрыва в жилом доме в Магнитогорске, но подтверждений версии теракта нет. Приоритетной версией обрушения подъезда в Магнитогорске является взрыв бытового газа.

В Магнитогорске в результате пожара в маршрутке погибли люди В России из-за взрыва обрушился подъезд многоэтажки, есть жертвы
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