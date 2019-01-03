Число погибших из-за обвала дома в Магнитогорске возросло

Фото: место происшествия (из открытых источников)

В результате обвала погибли 37 человек

Число погибших в результате обвала части дома в Магнитогорске (Российская Федерация) возросло до 37 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Как сообщается, на данный момент работы по разбору завалов и поиску людей продолжаются.

"По данным на 06:25 (по московскому времени) с момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлечены 43 человека, из них 37 человек погибли, в том числе 6 детей, 6 - спасены, в том числе 2 ребенка. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели пытаются установить местонахождение еще 4 человек, спасатели вручную разбирают завалы, задействована спецтехника.

Напомним, ранее сообшалось, что 31 декабря 2018 года, в российском Магнитогорске в результате взрыва в жилом доме обвалился подъезд.

В Следственном комитете России заявили, что отрабатывают все возможные версии взрыва в жилом доме в Магнитогорске, но подтверждений версии теракта нет. Приоритетной версией обрушения подъезда в Магнитогорске является взрыв бытового газа.