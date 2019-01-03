Кількість жертв обвалення будинку в Магнітогорську зросла до 39

Фото: місце події (із відкритих джерел)

Пошуково-рятувальна операція завершена

Кількість жертв обвалення будинку в Магнітогорську (Російська Федерація) зросла до 38 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал губернатора Челябінської області РФ Бориса Дубровського.

Згідно з інформацією прес-служби головного управління МНС по Челябінській області, рятувальники витягли тіло жінки.

Пошуково-рятувальна операція завершена.

За інформацією видання "Медуза", перший заступник глави МНС РФ Олександр Чупріян заявив, що під уламками більше немає людей.

Раніше РБК-Україна писало про 38 жертви вибуху в Магнітогорську.

Відзначимо, в Магнітогорську 31 грудня 2018 року стався вибух у житловому будинку, внаслідок чого обвалився під'їзд десятиповерхового житлового будинку.

Також повідомлялося, що серед зниклих без вісті після вибуху в Магнітогорську є українка, яка проживала в одній з квартир.