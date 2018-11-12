Количество жертв лесных пожаров в Калифорнии превысило 30 человек

Фото: пожары в Калифорнии (twitter.com/BlakeShelton004)

В результате пожаров уничтожено 45 тыс. гектаров леса

В результате пожаров в Калифорнии (США) погибли более 30 человек, а также были уничтожены 45 тысяч гектаров леса. Об этом говорится в заявлении местных властей, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как отмечается, в борьбе с огнем задействованы около четырех тысяч пожарных.

Во время масштабных лесных пожаров в Калифорнии погиб по меньшей мере 31 человек.

Сообщается, что больше всего жертв - в городке Парадайс на севере штата, где стихия унесла 29 жизней. Количество жертв уже сравнялась с наиболее смертоносным пожаром в истории Калифорнии в 1933 году.

"Обнаружены останки еще шестерых человек", - сообщил местный шериф.

Предполагается, что количество жертв еще будет увеличиваться, так как множество людей считаются пропавшими без вести.

Кроме того, пожар уже уничтожил 45 тысяч гектаров леса. Только в Парадайсе сгорели более 6,4 тыс. домов. В борьбе с огнем задействованы около 4 тысяч пожарных, самолеты и вертолеты.

Отметим, ранее сообщалось о 25 погибших в результате лесных пожаров в Калифорнии.

Кроме того, в Калифорнии из-за лесного пожара проводилась эвакуация жителей.

Пожар начался рано утром в четверг, 8 ноября, и пламя начало быстро распространяться из-за сильных ветров и сухой погоды. На данный момент остается неизвестной причина пожара.