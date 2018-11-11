ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Число жертв лісової пожежі в Каліфорнії зросло до 25 осіб

Новини » Надзвичайні події    11.11.2018 - 08:58
Фото: пожежа в Каліфорнії (twitter.com/BlakeShelton004)
Фото: пожежа в Каліфорнії (twitter.com/BlakeShelton004)

На півночі Каліфорнії рятувальники виявили обгорілі останки ще 14 осіб

Кількість жертв лісової пожежі в Каліфорнії (США) зросла до 25 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Як повідомляється, в результаті пожежі згорів відомий павільйон для зйомок голлівудських фільмів в жанрі вестерн.

"Кількість загиблих від лісових пожеж, які вирують в Каліфорнії, зросла, щонайменше, до 25 у суботу, матеріальний збиток від пожеж продовжує зростати", - йдеться в повідомленні.

За даними Reuters, на півночі Каліфорнії рятувальники виявили обгорілі останки ще 14 чоловік.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в результаті масштабної лісової пожежі в американському штаті Каліфорнія в окрузі Бьютт, загинули 11 осіб. Крім того, в результаті пожеж у штаті, свої будинки покинули понад 200 тис. осіб.

Зазначимо, у Каліфорнії через лісову пожежі проводиться евакуація жителів. Пожежа почалася рано вранці в четвер, 8 листопада, і полум'я почало швидко поширюватися через сильні вітри і суху погоду. На даний момент залишається невідомою причина пожежі.

У США розбився одномомоторный літак, загинуло 4 людини У Флориді відбудеться перерахування голосів на виборах
Новини України Сполучені Штати АмерикипожежаКалифорния
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся