Число жертв лісової пожежі в Каліфорнії зросло до 25 осіб

Фото: пожежа в Каліфорнії (twitter.com/BlakeShelton004)

На півночі Каліфорнії рятувальники виявили обгорілі останки ще 14 осіб

Кількість жертв лісової пожежі в Каліфорнії (США) зросла до 25 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Як повідомляється, в результаті пожежі згорів відомий павільйон для зйомок голлівудських фільмів в жанрі вестерн.

"Кількість загиблих від лісових пожеж, які вирують в Каліфорнії, зросла, щонайменше, до 25 у суботу, матеріальний збиток від пожеж продовжує зростати", - йдеться в повідомленні.

За даними Reuters, на півночі Каліфорнії рятувальники виявили обгорілі останки ще 14 чоловік.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в результаті масштабної лісової пожежі в американському штаті Каліфорнія в окрузі Бьютт, загинули 11 осіб. Крім того, в результаті пожеж у штаті, свої будинки покинули понад 200 тис. осіб.

Зазначимо, у Каліфорнії через лісову пожежі проводиться евакуація жителів. Пожежа почалася рано вранці в четвер, 8 листопада, і полум'я почало швидко поширюватися через сильні вітри і суху погоду. На даний момент залишається невідомою причина пожежі.