У Каліфорнії через лісову пожежу евакуювали людей

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Пожежа розповсюдилася на площі 3,2 тис. га

Влада США евакуювала кілька десятків тисяч людей на півночі штату Каліфорнія через лісові пожежі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC.

Як повідомляється, пожежа почалася рано вранці в четвер, і полум'я почало швидко поширюватися через сильні вітри і суху погоду. У місті Парадайз було евакуйовано персонал та пацієнтів лікарні, а також учні кількох шкіл. Деякі жителі міста були змушені залишити свої машини на дорозі і рятуватися від полум'я втечею.

Зазначено, що на даний момент пожежа поширилася на площі 8 тис. акрів (3,2 тис. га).

Так, евакуація оголошена для кількох міст округу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп відреагував на прохання губернатора Каліфорнії про допомогу в боротьбі з лісовими пожежами.

Трамп распорядиляся надати штату федеральну допомогу. Напередодні губернатор штату Джеррі Браун звернувся до Трампу з листом про допомогу.