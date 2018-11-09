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У Каліфорнії через лісову пожежу евакуювали людей

Новини » Надзвичайні події    09.11.2018 - 04:31
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Пожежа розповсюдилася на площі 3,2 тис. га

Влада США евакуювала кілька десятків тисяч людей на півночі штату Каліфорнія через лісові пожежі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC.

Як повідомляється, пожежа почалася рано вранці в четвер, і полум'я почало швидко поширюватися через сильні вітри і суху погоду. У місті Парадайз було евакуйовано персонал та пацієнтів лікарні, а також учні кількох шкіл. Деякі жителі міста були змушені залишити свої машини на дорозі і рятуватися від полум'я втечею.

Зазначено, що на даний момент пожежа поширилася на площі 8 тис. акрів (3,2 тис. га).

Так, евакуація оголошена для кількох міст округу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп відреагував на прохання губернатора Каліфорнії про допомогу в боротьбі з лісовими пожежами.

Трамп распорядиляся надати штату федеральну допомогу. Напередодні губернатор штату Джеррі Браун звернувся до Трампу з листом про допомогу.

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Новини України Сполучені Штати АмерикипожежаКалифорния
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