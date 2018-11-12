Число жертв лісових пожеж у Каліфорнії перевищило 30 оcіб

Фото: пожежі у Каліфорнії (twitter.com/BlakeShelton004)

В результаті пожеж знищено 45 тис. гектарів лісу

В результаті пожеж у Каліфорнії (США) загинули понад 30 людей та були знищені 45 тисяч гектарів лісу. Про це йдеться у заяві місцевої влади, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як зазначається, у боротьбі з вогнем задіяні близько чотирьох тисяч пожежників.

Під час масштабних лісових пожеж у Каліфорнії загинула вже щонайменше 31 особа.

Повідомляється, що найбільше жертв - у містечку Парадайс на півночі штату, де стихія забрала 29 життів. Кількість жертв уже зрівнялася із найбільш смертоносною пожежею в історії Каліфорнії у 1933 році.

"Виявлені рештки ще шістьох осіб", - повідомив місцевий шериф.

Припускається, що кількість жертв ще збільшуватиметься, так як безліч людей вважаються зниклими безвісти.

Пожежа уже знищила 45 тисяч гектарів лісу. Лише у Парадайсі згоріли понад 6,4 тис. будинків. У боротьбі з вогнем задіяні близько 4 тисяч пожежників, літаки та вертольоти.

Зазначимо, раніше повідомлялося про 25 загиблих в результаті лісових пожеж в Каліфорнії.

Окрім того, у Каліфорнії через лісову пожежі проводилася евакуація жителів.

Пожежа почалася рано вранці в четвер, 8 листопада, і полум'я почало швидко поширюватися через сильні вітри і суху погоду. На даний момент залишається невідомою причина пожежі.