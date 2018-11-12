ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Число жертв лісових пожеж у Каліфорнії перевищило 30 оcіб

Новини » Надзвичайні події    12.11.2018 - 10:39
Фото: пожежі у Каліфорнії (twitter.com/BlakeShelton004)
Фото: пожежі у Каліфорнії (twitter.com/BlakeShelton004)

В результаті пожеж знищено 45 тис. гектарів лісу

В результаті пожеж у Каліфорнії (США) загинули понад 30 людей та були знищені 45 тисяч гектарів лісу. Про це йдеться у заяві місцевої влади, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як зазначається, у боротьбі з вогнем задіяні близько чотирьох тисяч пожежників.

Під час масштабних лісових пожеж у Каліфорнії загинула вже щонайменше 31 особа.

Повідомляється, що найбільше жертв - у містечку Парадайс на півночі штату, де стихія забрала 29 життів. Кількість жертв уже зрівнялася із найбільш смертоносною пожежею в історії Каліфорнії у 1933 році.

"Виявлені рештки ще шістьох осіб", - повідомив місцевий шериф.

Припускається, що кількість жертв ще збільшуватиметься, так як безліч людей вважаються зниклими безвісти.

Пожежа уже знищила 45 тисяч гектарів лісу. Лише у Парадайсі згоріли понад 6,4 тис. будинків. У боротьбі з вогнем задіяні близько 4 тисяч пожежників, літаки та вертольоти.

Зазначимо, раніше повідомлялося про 25 загиблих в результаті лісових пожеж в Каліфорнії.

Окрім того, у Каліфорнії через лісову пожежі проводилася евакуація жителів. 

Пожежа почалася рано вранці в четвер, 8 листопада, і полум'я почало швидко поширюватися через сильні вітри і суху погоду. На даний момент залишається невідомою причина пожежі.

У Перу впав у прірву автобус з юнацькою футбольною командою, є загиблі
Новини України пожежаКалифорниязагиблі
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся