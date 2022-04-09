Кількість жертв у Краматорську збільшилася

У п'ятницю, 8 квітня, російські військові завдали ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська Донецької області, коли там знаходилося близько 4 тисяч осіб. Зараз стало відомо, що кількість жертв збільшилася. Як мінімум 52 людини загинули і 109 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Зараз нам вже відомо щонайменше про 52 убитих і 109 поранених в результаті удару російської "Точки У", Але ми розуміємо, що ці цифри неминуче будуть зростати", - заявив Кириленко.

Він також зазначив, що в Авдіївці російські військові вбили 5 цивільних, у тому числі цілу сім'ю з чотирьох осіб. Ще одна людина загинула в Вугледарі.

Крім поранених в Краматорську, в області ще 4 людини отримали поранення: 2 в Авдіївці, 1 в Красногорівці і 1 в Вугледарі.

"Вдалося уточнити інформацію щодо 1 загиблого та 3 поранених у Маріуполі, але точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити неможливо", - додав Кириленко.