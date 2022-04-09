Кількість жертв у Краматорську збільшилася
У п'ятницю, 8 квітня, російські військові завдали ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська Донецької області, коли там знаходилося близько 4 тисяч осіб. Зараз стало відомо, що кількість жертв збільшилася. Як мінімум 52 людини загинули і 109 отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
"Зараз нам вже відомо щонайменше про 52 убитих і 109 поранених в результаті удару російської "Точки У", Але ми розуміємо, що ці цифри неминуче будуть зростати", - заявив Кириленко.
Він також зазначив, що в Авдіївці російські військові вбили 5 цивільних, у тому числі цілу сім'ю з чотирьох осіб. Ще одна людина загинула в Вугледарі.
Крім поранених в Краматорську, в області ще 4 людини отримали поранення: 2 в Авдіївці, 1 в Красногорівці і 1 в Вугледарі.
"Вдалося уточнити інформацію щодо 1 загиблого та 3 поранених у Маріуполі, але точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити неможливо", - додав Кириленко.
Нагадаємо, російські окупанти завдали ракетного удару по Одеській області, внаслідок чого були вражені об'єкти інфраструктури.
Ми також писали про те, що, за словами спікера Міністерства оборони України Олександра Мотузяника, ворог намагається утворити ударні групи в Донецькій і Луганській областях.
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