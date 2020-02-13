Количество жертв ДТП с маршруткой в Херсонской области выросло

В четверг, 13 февраля, в реанимационном отделении Херсонской областной больницы умерла пострадавшая в результате аварии с маршруткой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Херсонской области.

По данным правоохранителей, сегодня они получили сообщение из реанимационного отделения о том, что женщина, которая находилась в салоне автомобиля Daewoo, скончалась от полученных телесных повреждений. Так, количество жертв автомобильного происшествия возросло до 4 человек.

Кроме того, по факту дорожно-транспортного происшествия продолжается досудебное расследование. В рамках расследования было назначено дополнительное проведение судебно-медицинских и авто-технических экспертиз.

Напомним, 11 февраля на автодороге Херсон-Снигиревка столкнулись автомобиль Daewoo и маршрутка. В результате ДТП погибли трое людей, еще один человек пострадал. Daewoo выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой, в которой находились 8 человек.

Также РБК-Украина писало, что в Николаевской области на автодороге Н-24 микроавтобус перевернулся и влетел в отбойник. В результате автомобильной аварии травмы получили семь человек. Предварительно, 63-летний водитель не справился с управлением.