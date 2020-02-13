В Николаевской области микроавтобус перевернулся и въехал в отбойник, 7 пострадавших

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

ДТП произошло на автодороге Н-24 Благовещенское - Николаев

В Первомайском районе Николаевской области микроавтобус перевернулся и влетел в отбойник, в результате чего травмы получили семь человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Отметим, ДТП произошло на автодороге Н-24 Благовещенское - Николаев в Первомайском районе, возле железнодорожного переезда неподалеку от с. Лукашовка.

63-летний водитель, управляя микроавтобусом Nissan, по предварительным данным, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где перевернулся и столкнулся с металлическим отбойником.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель транспортного средства и шесть его пассажиров в возрасте от 20 до 64 лет получили травмы различной степени тяжести.

Напомним, ночью 13 февраля в Пустошконском районе Псковской области (РФ) произошло столкновение микроавтобуса Mercedes Sprinter с грузовым автомобилем Volvo, в результате чего погибли восемь и пострадал один гражданин Украины.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области на автодороге Херсон-Снигиревка столкнулись автомобиль и маршрутка, в результате чего погибли трое людей, еще один человек пострадал.