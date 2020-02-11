В Херсонской области в ДТП с маршруткой погибли трое людей

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В результате ДТП водитель автомобиля и двое его пассажиров от полученных телесных повреждений погибли на месте

В Херсонской области на автодороге Херсон-Снигиревка столкнулись автомобиль и маршрутка, в результате чего погибли трое людей, еще один человек пострадал. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Дэу Сенс" на закруглении дороги не выбрал безопасной скорости, в результате не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с маршруткой.

В маршрутке было 8 человек, они не пострадали. В результате ДТП водитель автомобиля и двое его пассажиров (женщина и мужчина) от полученных телесных повреждений погибли на месте. Еще один пассажир "Дэу" с телесными повреждениями доставлен в областную больницу.

"Предварительная правовая квалификация события - ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве на проспекте Победы нетрезвый водитель ночью устроил дорожно-транспортное происшествие.

Также в Киеве на Южном мосту по направлению в сторону правого берега столкнулись Chevrolet, BMW и Volkswagen, в результате чего пострадал один водитель.

РБК-Украина писало, что в Голосеевском районе Киева на перекрестке проспекта Валерия Лобановского и улицы Демеевской произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием авто полиции.