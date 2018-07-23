Количество жертв аномальной жары в Японии возросло до 44 человек

В субботу, 21 июля, от жары погибли 11 людей

В результате аномальной жары в Японии с 9 июля погибли уже 44 человека, а в субботу, 21 июля, погибли 11 людей. Об этом сообщает издание CNN.

Указано, что температура в центре Токио в понедельник составила ниже 38 градусов по Цельсию. По данным Японского метеорологического агентства, в окрестностях Кумагаи она поднялась до 41,1 градуса, это является самым высоким показателем в Японии - почти на 12 градусов выше, чем в среднем в это время года.

Метеорологическое агентство подчеркивает, что граждане должны "принимать соответствующие меры", в том числе пить много воды, избегать прямого солнечного света и использовать кондиционеры.

При этом аналитик AccuWeather Джоэл Николас Майерс заявил, что число погибших могло уже превысить сотню, несмотря на официальные данные о нескольких десятках погибших.

Напомним, как писало РБК-Украина, число жертв жары в Японии возросло до 30 человек, кроме того тысячи человек обратились за медицинской помощью. Японское правительство призвало граждан соблюдать правила безопасности.

Отмечалось, что на прошлой неделе в центральных регионах государства зафиксировали 40,7 градуса по Цельсию - рекордно высокую температуру за последние пять лет.

Ранее сообщалось о 14 жертвах аномальной жары в Японии.