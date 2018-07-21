Число жертв жары в Японии возросло до 30 человек

Тысячи людей обратились за медицинской помощью

Число жертв жары в Японии, которая длится уже две недели, возросло до 30 человек, кроме того тысячи человек обратились за медицинской помощью. Об этом сообщает издание ВВС.

Указано, что японское правительство призвало граждан соблюдать правила безопасности.

"Из-за жары в более 40 градусов по Цельсию, которая продолжается две недели, уже умерли 30 человек. Тысячи обратились за помощью врачей. Японское правительство призвало людей соблюдать правила безопасности", - передает издание.

В частности, на этой неделе в центральных регионах государства зафиксировали 40,7 градуса по Цельсию. Это рекордно высокая температурой за последние пять лет. При этом в Киото температура оставалась выше 38 градусов в течение целой недели, что является первым случаем с начала наблюдений в конце 19-го столетия.

Японская метеорологическая служба призывает всех граждан пить достаточно воды, чтобы избежать перегрева организма и обезвоживания.

Напомним, ранее сообщалось о 14 жертвах аномальной жары в Японии. Также отмечалось, что жара мешает бороться с последствиями наводнений. В префектуре Хиросима сложились особо тяжелые условия, там продолжаются поиски пропавших без вести и расчистки завалов.

Добавим, что ливни и наводнения начались в Японии 7 июля и затронули 15 префектур, в связи с чем правительство страны распространило предписания об эвакуации 5,9 млн японцев. Число жертв превысило сто человек.