Кількість жертв аномальної спеки в Японії зросла до 44 осіб

У суботу, 21 липня, від спеки загинули 11 людей

У результаті аномальної спеки в Японії з 9 липня загинули вже 44 людини, а в суботу, 21 липня, загинули 11 людей. Про це повідомляє видання CNN.

Зазначено, що температура в центрі Токіо в понеділок склала нижче 38 градусів за Цельсієм. За даними Японського метеорологічного агентства, в околицях Кумагаі вона піднялася до 41,1 градуса, це є найвищим показником в Японії - майже на 12 градусів вище, ніж в середньому в цю пору року.

Метеорологічне агентство підкреслює, що громадяни повинні "приймати відповідні заходи", в тому числі пити багато води, уникати прямого сонячного світла і використовувати кондиціонери.

При цьому аналітик AccuWeather Джоел Ніколас Майерс заявив, що число загиблих могло вже перевищити сотню, незважаючи на офіційні дані про декілька десятків загиблих.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, число жертв спеки в Японії зросло до 30 осіб, крім того тисячі людей звернулися за медичною допомогою. Японський уряд закликало громадян дотримуватися правил безпеки.

Зазначалося, що на минулому тижні в центральних регіонах держави зафіксували 40,7 градуса за Цельсієм - рекордно високу температуру за останні п'ять років.

Раніше повідомлялося про 14 жертв аномальної спеки в Японії.