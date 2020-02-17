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В Сингапуре подтвердили заражение коронавирусом в годовалого ребенка

Новости » Происшествия     17.02.2020 - 15:08
В Сингапуре подтвердили заражение коронавирусом в годовалого ребенка
Иллюстративное фото (twitter.com/JustForChange)

Общее число заболевших в Сингапуре достигло 77 человек

Министерство здравоохранения Сингапура сообщило о двух новых случаях заражения коронавирусом, в том числе у годовалого ребенка, который ранее был эвакуирован из Уханя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отметили в Министерстве, общее число заболевших достигло 77 человек.

"Состояние малыша, который прибыл из Китая вместе с родителями 9 февраля, стабильное", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что второй инфицированный - 35-летний гражданин Сингапура, который в последнее время не посещал Китай.

В ведомстве также подчеркнули, что "на сегодня выздоровели 24 пациента, четверо находятся в критическом состоянии".

Напомним, ранее сообщалось, что администрация провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения коронавируса Covid-19, запретила всем жителям региона, включая крестьян, выходить из домов.

Кроме того, 15 февраля сообщалось, что общее количество зараженных коронавирусом в Сингапуре достигло 72 человек.

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