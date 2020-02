Кількість заражених коронавірусом за межами Китаю наближається до 700

Зафіксовано три смертельних випадки

Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що за даними на понеділок, 17 лютого, кількість заражених коронавірусом за межами Китаю склало 694 людини у 25 країнах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ВООЗ у Twitter.

При цьому наголошується, що зафіксовані три смертельних випадки.

"За межами Китаю, ВООЗ отримала повідомлення про 694 випадках COVID19 в 25 країн і трьох смертельних випадків. По мірі надходження додаткових даних з Китаю, ми починаємо отримувати більш чітке уявлення про спалах, про те, як він розвивається і куди його можна спрямувати", - йдеться в повідомленні.

"Outside #China, WHO has received reports of 694 #COVID19 cases from 25 countries & three deaths.



As more data comes in from , we're starting to get a clearer picture of the outbreak, how it's developing & where it could be headed"-@DrTedros #coronavirus