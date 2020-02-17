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Кількість заражених коронавірусом за межами Китаю наближається до 700

Новини » Суспільство     17.02.2020 - 17:59
Кількість заражених коронавірусом за межами Китаю наближається до 700
Ілюстративне фото (pxhere.com)

Зафіксовано три смертельних випадки

Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що за даними на понеділок, 17 лютого, кількість заражених коронавірусом за межами Китаю склало 694 людини у 25 країнах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ВООЗ у Twitter.

При цьому наголошується, що зафіксовані три смертельних випадки.

"За межами Китаю, ВООЗ отримала повідомлення про 694 випадках COVID19 в 25 країн і трьох смертельних випадків. По мірі надходження додаткових даних з Китаю, ми починаємо отримувати більш чітке уявлення про спалах, про те, як він розвивається і куди його можна спрямувати", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, адміністрація провінції Хубей, яка вважається епіцентром розповсюдження коронавіруса Covid-19, заборонила всім жителям регіону, включаючи селян, виходити з будинків.

Крім того, в Сінгапурі підтвердили два нових випадки зараження коронавірусом. За даними МОЗ, один із заражених однорічна дитина, який був раніше евакуйовано з міста Ухань.

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