Количество задержанных во время протестов во Франции возросло до 120

Фото: "желтые жилеты" в Париже (twitter.com/aline_leclerc)

Более 80 человек были арестованы

Французские правоохранители задержали 120 человек во время протестов "желтых жилетов" в Париже. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Как сообщается, во время протестов "желтых жилетов" были задержаны 120 человек, 86 из них были арестованы. Причиной арестов стало "участие в собрании для совершения насилия".

По данным телеканала, всего в протестах во Франции принимают участие около 33,5 тыс. человек, из которых 2,2 тыс. в Париже.

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе протестов "желтых жилетов" в Париже (Франция) были задержаны 92 демонстранта, из них 53 помещены под стражу.

Как сообщало РБК-Украина, во время массовых акций протеста движения "желтых жилетов" погибли 6 человек. В частности, один летальный случай произошел на автодороге на выезде из города Авиньон на юге Франции. В местной прокуратуре отметили, что мужчина был сбит грузовиком, водителем которого был гражданин Польши.

Как известно, из-за протестов, президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник, 10 декабря, объявил чрезвычайное экономическое положение в стране.