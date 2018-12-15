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Кількість затриманих під час протестів у Франції зросла до 120

Новини » Надзвичайні події    15.12.2018 - 20:01
Кількість затриманих під час протестів у Франції зросла до 120
Фото: "жовті жилети" в Парижі (twitter.com/aline_leclerc)

Більше 80 осіб було заарештовано

Французькі правоохоронці затримали 120 людей під час протестів "жовтих жилетів" у Парижі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Як повідомляється, під час протестів "жовтих жилетів" було затримано 120 осіб, 86 з них було арештовано. Причиною арештів стала "участь в зібранні для вчинення насильства".

За даними телеканалу, всього в протестах у Франції беруть участь близько 33,5 тис. осіб, з яких 2,2 тис. в Парижі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ході протестів "жовтих жилетів" у Парижі (Франція) було затримано 92 демонстрантів, з них 53 поміщені під варту.

Як повідомляло РБК-Україна, під час масових акцій протесту руху "жовтих жилетів"загинуло 6 осіб. Зокрема, один летальний випадок стався на автодорозі на виїзді з міста Авіньон на півдні Франції. У місцевій прокуратурі зазначили, що чоловік був збитий вантажівкою, водієм якого був громадянин Польщі.

Як відомо, через протести президент Франції Еммануель Макрон у понеділок, 10 грудня, оголосив надзвичайний економічний стан в країні.

 

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