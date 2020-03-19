Стали известны подробности о третьем заболевшем коронавирусом в Киеве

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Сейчас пациент находится дома, на самоизоляции

Третьим инфицированным коронавирусной инфекцией в столице является 50-летний киевлянин, который недавно посещал Швейцарию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение столичного мэра Виталия Кличка в Telegram.

По его словам, сначала мужчина сделал тест в одном из частных медицинских центров столицы. Однако центр не сообщил о положительном тесте пациента ни Министерство здравоохранения, ни Центр общественного здоровья.

"Диагноз подтвердила и предоставила информацию государственным органам Украины одна из немецких лабораторий", - отметил он.

Сейчас пациент находится дома, на самоизоляции и получает лечение под наблюдением врачей.

Напомним, по состоянию на 19 марта в Украине подтверждено 18 случаев заражения коронавирусом. Два из них - летальные.

Отметим, что 13 марта в Украине подтвердили первую смерть от коронавируса. Жертвой стала 71-жительница Житомирской области, которая накануне вернулась из Польши.

Также на 19 марта в Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины от начала 2020 года поступило 260 сообщений о подозрении на коронавирус.