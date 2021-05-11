Количество участников финансового рынка Украины сократилось еще на 30 компаний

По данным НБУ, четыре ломбарда, восемнадцать финансовых компаний, пять кредитных союзов, шестнадцать страховых компаний и два страховых брокера были исключены из реестров. В частности, 28 компаний из них были исключены, ведь не имели никакой действующей лицензии.

Также в апреле отменена регистрация внутрибанковской платежной системы "деньги молнией", платежной организацией которой был АО "Кредобанк".

За апрель НБУ принял решение о регистрации 12 новых финансовых компаний и двух лизинговых компаний.

Сейчас небанковский рынок состоит из 173 рисковых, non-life (было 188) и 19 лайфовых, страхование жизни, (было 20) страховщиков, 288 ломбардов (было 292), 311 кредитных союзов (было 316), 146 лизинговых компаний (было 144), 971 финансовой компании (было 977), 63 страховых брокеров (было 65).