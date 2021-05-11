Количество участников финансового рынка Украины сократилось еще на 30 компаний

В апреле 2021 года продолжилась тенденция к уменьшению количества участников небанковского финансового рынка. За месяц оно сократилось с 2002 участников (по состоянию на 31 марта) до 1971 (по состоянию на 30 апреля).
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).
По данным НБУ, четыре ломбарда, восемнадцать финансовых компаний, пять кредитных союзов, шестнадцать страховых компаний и два страховых брокера были исключены из реестров. В частности, 28 компаний из них были исключены, ведь не имели никакой действующей лицензии.
Также в апреле отменена регистрация внутрибанковской платежной системы "деньги молнией", платежной организацией которой был АО "Кредобанк".
За апрель НБУ принял решение о регистрации 12 новых финансовых компаний и двух лизинговых компаний.
Сейчас небанковский рынок состоит из 173 рисковых, non-life (было 188) и 19 лайфовых, страхование жизни, (было 20) страховщиков, 288 ломбардов (было 292), 311 кредитных союзов (было 316), 146 лизинговых компаний (было 144), 971 финансовой компании (было 977), 63 страховых брокеров (было 65).
Напомним, НБУ обязал финансовые учреждения раскрыть своих владельцев. Все небанковские финансовые учреждения (кроме кредитных союзов), а также лизингодатели, операторы почтовой связи, должны будут подать в НБУ информацию о своей структуре собственности. Они также должны опубликовать ее на собственных веб-сайтах.
Напомним, Национальный банк Украины с 1 июля 2020 года принял полномочия по регулированию рынков небанковских финансовых услуг.