Кількість учасників фінансового ринку України скоротилася ще на 30 компаній

За даними НБУ, чотири ломбарди, вісімнадцять фінансових компаній, п’ять кредитних спілок, шістнадцять страхових компаній та два страхових брокери були виключені з реєстрів. Зокрема, 28 компаній з них були виключені, адже не мали жодної чинної ліцензії.

Також у квітні скасовано реєстрацію внутрішньобанківської платіжної системи "Гроші блискавкою", платіжною організацією якої був АТ "Кредобанк".

За квітень НБУ прийняв рішення про реєстрацію 12 нових фінансових компаній та двох лізингових компаній.

Наразі небанківський ринок складається зі 173 ризикових, non-life (було 188) та 19 лайфових, страхування життя, (було 20) страховиків, 288 ломбардів (було 292), 311 кредитних спілок (було 316), 146 лізингових компаній (було 144), 971 фінансової компанії (було 977), 63 страхових брокерів (було 65).