Количество раненых от взрыва в Дзержинске выросло почти вдвое

Число пострадавших в результате взрыва в цехе по изготовлению тротила на заводе боеприпасов "Кристалл" в российском Дзержинске выросло почти в 2 раза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По данным российского Министерства здравоохранения, за медицинской помощью после взрыва на заводе обратились по меньшей мере 79 человек. Среди раненых-работники завода и жители города.

Как отмечается, сейчас на стационарном лечении находятся 15 человек, одна пациентка находится в тяжелом состоянии. Также, еще 14 человек получили ранения средней степени тяжести.

Напомним, ранее сообщалось о по меньшей мере 42 пострадавших в результате взрыва на заводе боеприпасов "Кристалл" в российском Дзержинске. На тот момент в больницу были доставлены 14 человек. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации, однако власть отказалась эвакуировать население.

Сегодня, 1 июня, в России произошел взрыв на тротиловом заводе. Серия взрывов произошла на заводе "Кристалл", сам цех разрушен на площади около 100 квадратных метров, не исключается, что под завалами могут находиться люди, очевидцы происшествия сообщают, что взрывная волна имела такую силу, что в окрестных домах повылетали стекла.

В экстренных службах Нижегородской области заявили, что причиной взрывов могло стать нарушение технологического процесса.