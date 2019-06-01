Кількість поранених від вибуху в Дзержинську зросла майже вдвічі

Кількість постраждалих в результаті вибуху в цеху з виготовлення тротилу на заводі боєприпасів "Кристал" у російському Дзержинську зросла майже у 2 рази. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За даними російського Міністерства охорони здоров'я, за медичною допомогою після вибуху на заводі звернулися щонайменше 79 осіб. Серед поранених працівники заводу та жителі міста.

Як зазначається, зараз на стаціонарному лікуванні перебувають 15 осіб, одна пацієнтка знаходиться у тяжкому стані. Також, ще 14 людей отримали поранення середнього ступеню тяжкості.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про щонайменше 42 постраждалих внаслідок вибуху на заводі боєприпасів "Кристал" у російському Дзержинську. На той момент до лікарні були доставлені 14 осіб. У місті було введено режим надзвичайної ситуації, однак влада відмовилася евакуювати населення.

Сьогодні, 1 червня, у Росії стався вибух на тротиловому заводі. Серія вибухів сталася на заводі "Кристал", сам цех зруйнований на площі близько 100 квадратних метрів, не виключається, що під завалами можуть знаходитися люди, очевидці події повідомляють, що вибухова хвиля мала таку силу, що в навколишніх будинках повилітали шибки.

В екстрених службах Нижньогородської області заявили, що причиною вибухів могло стати порушення технологічного процесу.